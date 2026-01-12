Юный россиянин катался на привязанной к машине «ватрушке» и не выжил

12 января 2026, 12:57

Под Волгоградом парень погиб, влетев на привязанной к машине «ватрушке» в забор

Фото: iStock/Ekaterina79

19-летний житель Волгоградской области погиб, влетев в забор на привязанном к машине тюбинге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.