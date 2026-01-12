Юный россиянин катался на привязанной к машине «ватрушке» и не выжил
19-летний житель Волгоградской области погиб, влетев в забор на привязанном к машине тюбинге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Трагический инцидент произошел в ночь с 10 на 11 января на улице Центральная в селе Верхнепогромное. 18-летний водитель «Лады Гранты» тащил за собой «ватрушку» на буксировочном тросе.
Во время движения тюбинг занесло, и он на огромной скорости врезался в металлический забор. Катавшийся на «ватрушке» юноша получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте до приезда медиков.
Ранее сообщалось, что молодая москвичка сломала поясничный позвонок, врезавшись спиной на «ватрушке» в дерево.
