Изнасиловавшего и убившего ребенка мужчину задержали через 15 лет
39-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры задержали спустя 15 лет по делу об изнасиловании и убийстве девочки. Об этом 12 января сообщил Следственный комитет России в своём Telegram-канале.
По данным следствия, 30 апреля 2011 года несовершеннолетнюю сначала изнасиловали, а затем убили. Тело ребёнка нашли на дне водосточного коллектора в микрорайоне «Восточный» в Нягани. Тогда установить подозреваемого не удалось, и расследование приостановили.
При возобновлении работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи, криминалисты СК и сотрудники уголовного розыска вновь проверили широкий круг лиц. В результате установили предполагаемого преступника — местного жителя, который, как утверждается, после случившегося скрывался от правоохранителей.
Мужчине вменяют убийство малолетней, совершённое с целью скрыть другое преступление, а также изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Его объявили в международный розыск, а в октябре 2025 года задержали в Первоуральске Свердловской области. После этого его этапировали в Югру и заключили под стражу.
Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинением направили в суд для рассмотрения по существу.
