Изнасиловавшего и убившего ребенка мужчину задержали через 15 лет

12 января 2026, 13:06

Мужчину осудят 15 лет спустя за убийство и изнасилование 12-летней в ХМАО

Фото: istockphoto/blinow61

39-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры задержали спустя 15 лет по делу об изнасиловании и убийстве девочки. Об этом 12 января сообщил Следственный комитет России в своём Telegram-канале.