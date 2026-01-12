Россиянку облили кислотой на подземной парковке
Жительницу Екатеринбурга облили кислотой в подземном паркинге. Об этом пишет газета kp.ru.
Нападение произошло утром 12 января в жилом комплексе на бульваре Владимира Белоглазова. По словам очевидцев, неизвестный, одетый во все черное, поджидал кого-то на лестничной клетке. Увидев жертву, он выплеснул на нее содержимое стеклянной бутылки.
Соседи сбежались на шум, после чего вызвали скорую и полицию. На месте остались следы жидкости и осколки. Одна из свидетельниц рассказала, что лицо пострадавшей сильно покраснело, а одежда была в крови. Ее состояние не уточняется.
Злоумышленник сразу после содеянного убежал в сторону соседней стройки. В этом месте, как отмечают жильцы, нет камер видеонаблюдения. Сейчас в связи с нападением идет проверка, мотивы и личность преступника устанавливаются.
Читайте также: