Одиноким пенсионерам хотят полностью компенсировать выплаты ЖКХ

26 февраля 2026, 14:34

«Известия»: Одиноким пенсионерам захотели полностью возмещать траты на ЖКХ

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В России для одиноких пенсионеров могут установить единые федеральные льготы для полной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Об этом пишут «Известия».





С соответствующим предложением в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина выступили лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Согласно инициативе, траты на коммунальные услуги будут полностью компенсироваться гражданам, достигшим 80-летнего возраста.



Депутаты обосновали своё предложение результатами опроса НИУ ВШЭ. Исследование показало, что люди старше 70 лет тратят более 80% своих доходов на базовые потребности. Среди них: покупка продуктов (45%), лекарств (15%, и эта доля растёт с каждым годом) и оплата жилья (17%).



Для граждан в возрасте 65 лет авторы инициативы предлагают снизить плату за ЖКУ на 50%. Кроме того, парламентарии считают важным компенсировать расходы пенсионеров на доставку топлива для домов, где нет центрального отопления. Депутаты подчёркивают, что устанавливать размер компенсаций в зависимости от регионального бюджета несправедливо.





«Все они в свое время одинаково трудились на благо страны, а теперь их льготы зависят от места жительства», — отметил Миронов.