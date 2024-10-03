Порядка 300 молодых ветеринаров прошли практику в Госветклиниках Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Каждый год студенты средних и высших учебных заведений проходят практику в государственных ветеринарных клиниках Московской области, приобретая опыт в одной из самых важных и необходимых профессий как для людей, так и для животных — профессии ветеринара, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ветеринары играют важную роль в обеспечении эпизоотического благополучия и заботе о здоровье животных и людей. Студенты, проходящие практику на ветеринарных станциях Московской области, получают ценный опыт и знания от опытных ветеринарных врачей.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечает, что Госветслужба Подмосковья является крупнейшей региональной площадкой для учебной и производственной практики студентов. В год практику на базе ветеринарных станций проходят около 300 студентов, многие из которых получают целевые направления или уже являются студентами или выпускниками.
Опытные коллеги рады принять молодых специалистов в свои ряды и поддержать их профессиональное развитие.
С прошлого года на работу было принято 25 молодых ветеринаров, которые станут будущим ветеринарной службы.
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Подмосковные студенты поздравили людей старшего возраста с Днём пожилого человека
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечает, что Госветслужба Подмосковья является крупнейшей региональной площадкой для учебной и производственной практики студентов. В год практику на базе ветеринарных станций проходят около 300 студентов, многие из которых получают целевые направления или уже являются студентами или выпускниками.
Опытные коллеги рады принять молодых специалистов в свои ряды и поддержать их профессиональное развитие.
С прошлого года на работу было принято 25 молодых ветеринаров, которые станут будущим ветеринарной службы.
Подмосковные студенты поздравили людей старшего возраста с Днём пожилого человека
Дайана Хусинова