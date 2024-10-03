Порядка 300 молодых ветеринаров прошли практику в Госветклиниках Московской области

Каждый год студенты средних и высших учебных заведений проходят практику в государственных ветеринарных клиниках Московской области, приобретая опыт в одной из самых важных и необходимых профессий как для людей, так и для животных — профессии ветеринара, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.