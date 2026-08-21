Россиянки начали ездить в Дагестан ради курортных романов

21 августа 2026, 01:10

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Российские туристки едут в Дагестан не только ради экскурсий и великолепных видов, но и для курортных романов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.





Общественная Служба Новостей пишет, что россиянки все чаще признаются в социальных сетях о своем желании познакомиться с «горячими» мужчинами во время поездки в республику. При этом туристическая отрасль уже начала учитывать такой интерес.





«В отдельных предложениях к стандартным экскурсиям добавляют более неформальное сопровождение с общением и флиртом с продолжением, а также совместные прогулки», — говорится в материале издания.