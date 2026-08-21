Мэр итальянского города обиделся на велосипедистов и объявил их вне закона
В итальянском городе Комо вводят ограничения на передвижение на велосипедах и электробайках: по решению мэра Алессандро Рапинезе, запрет будет действовать на 30 улицах в центральной части города, сообщает The Guardian.
Поводом для принятия меры стал инцидент у здания мэрии, когда велосипедист столкнулся с самим градоначальником. Примечательно, что в тот день Рапинезе участвовал в обсуждении ограничений движения в центре города. После происшествия мэр резко высказался о велосипедистах.
Решение вызвало недовольство среди местных активистов. Они считают, что запрет — это проявление личной мести, а ограничения, по их мнению, осложнят работу курьеров. В качестве протеста активисты намерены организовать массовый велопробег.
При этом Рапинезе не собирается отменять своё решение. По его словам, главная цель запрета — обеспечить безопасность пешеходов и оградить их от рисков, связанных с опасной ездой. Новые правила вступят в силу в сентябре.
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