Мэр итальянского города обиделся на велосипедистов и объявил их вне закона

21 августа 2026, 01:44

Мэр Комо Рапинезе запретил ездить на велосипедах по центру города

Фото: iStock/Canetti

В итальянском городе Комо вводят ограничения на передвижение на велосипедах и электробайках: по решению мэра Алессандро Рапинезе, запрет будет действовать на 30 улицах в центральной части города, сообщает The Guardian.