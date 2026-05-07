Одна деталь выдаст сладкую черешню: эксперт назвала главный признак
Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова рассказала, как выбрать вкусную черешню и не ошибиться с сезонными фруктами и ягодами. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, спелая черешня должна оставаться упругой. Хороший урожай легко узнать по гладкой кожице без вмятин и темных следов. Зеленые свежие хвостики говорят о недавнем сборе. Мягкие или липкие плоды лучше не брать. Клубнику Самойлова советует оценивать по аромату. Поверхность у ягоды должна оставаться сухой, а цвет — ровным. Сок и потемнения указывают на скорую порчу. Средний размер нередко говорит о более насыщенном вкусе.
При покупке малины эксперт рекомендует смотреть на дно лотка. Именно там раньше всего появляются испорченные экземпляры. Качественный продукт держит форму и не слипается. Выделившийся сок показывает, что ягода перезрела. В продаже она обычно появляется ближе к концу мая.
Персики и нектарины стоит выбирать по мягкости и запаху. Спелый фрукт слегка пружинит при нажатии. Слишком твердые плоды часто срывают раньше срока. Кожица должна оставаться чистой, без повреждений и темных пятен. Яркий аромат говорит о зрелости.
Читайте также: