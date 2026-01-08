В РПЦ предостерегли россиян от святочных гаданий

08 января 2026, 13:16

Фото: iStock/HappyNati

Церковь негативно относится к любым гаданиям, включая святочные. Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, объяснил «Абзацу», что такие действия расцениваются как заигрывание с темными силами, цель которых — навредить человеку.