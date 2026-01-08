В РПЦ предостерегли россиян от святочных гаданий
Церковь негативно относится к любым гаданиям, включая святочные. Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, объяснил «Абзацу», что такие действия расцениваются как заигрывание с темными силами, цель которых — навредить человеку.
По словам батюшки, гадание не имеет ничего общего с церковными обычаями. Святки получили своё название от словосочетания «святые дни» и традиционно посвящены прославлению рождественского праздника, посещению храмов, молитвам и добрым делам. Церковь считает, что обращение к гаданиям является предательством веры во Христа. Ранее за такие действия человека могли отлучать от причастия на три года.
Отец Федор подчеркнул, что истинное празднование Святок заключается в молитвах, причащении, посещении близких, помощи больным, сиротам и вдовам, а также совершении добрых дел. Именно это, по его словам, соответствует христианским традициям и смыслу праздника.
Читайте также: