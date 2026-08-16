Одно обстоятельство может привести судоходство на Рейне в Германии к коллапсу

16 августа 2026, 16:43

Засуха может привести судоходство на Рейне в Германии к коллапсу — N-TV

Фото: istockphoto/piyaset

В Германии внутреннее судоходство на реке Рейн оказалось на грани остановки из-за критического обмеления, вызванного аномальной жарой и продолжительным отсутствием осадков. Об этом стало известно 15 августа.