Одно обстоятельство может привести судоходство на Рейне в Германии к коллапсу
В Германии внутреннее судоходство на реке Рейн оказалось на грани остановки из-за критического обмеления, вызванного аномальной жарой и продолжительным отсутствием осадков. Об этом стало известно 15 августа.
Как сообщает телеканал N-TV со ссылкой на отраслевые источники, ситуация на ключевом участке водной артерии достигла чрезвычайного уровня. По данным Федерального ведомства водных путей и судоходства (WSV), утром в субботу уровень воды в районе Кауба опустился до отметки в восемь сантиметров, а в ночные часы падал до шести сантиметров. Для безопасного прохождения грузовых барж необходим уровень не менее 40 сантиметров.
В публикации отмечается, что рекордное обмеление привело к серьезным сбоям в логистике. Часть судов оказалась заблокированной к югу от Кауба, другие были вынужденными изменить маршрут и направиться в северном направлении в поисках альтернативных заказов.
На более глубоких северных участках Рейна навигация временно сохраняется. Однако, как уточняют торговые источники, перевозчики загружают суда лишь на 20% от стандартной грузоподъемности во избежание риска посадки на мель.
Агентство Reuters добавляет, что в связи с кризисом на реке значительная часть грузоперевозок уже переориентировалась на железнодорожный и автомобильный транспорт. Ранее глава Федерального объединения немецкого речного судоходства (BDB) Йенс Шванен предупредил, что сквозное судоходство по всему течению Рейна может стать полностью недоступным, если уровень воды продолжит падать.
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