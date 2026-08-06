Синоптик рассказала, когда в Москве закончится жара
Жаркая погода продержится в Москве до пятницы, 7 августа. Об этом в беседе с aif.ru сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
По словам специалиста, в четверг и пятницу температура может подняться до +29...+31°C. При этом, как подчеркнула синоптик, такая жаркая погода продержится недолго.
Позднякова добавила, что к завершению рабочей недели в Москве ожидаются дожди разной силы и грозы.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что июль этого года в России стал самым теплым с начала метеонаблюдений. Согласно его мнению, месяц прошел без особых погодных аномалий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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