26 января 2026, 17:37

Фото: iStock/ Erich Karnberger

Великая Рифтовая долина, протянувшаяся на тысячи километров по Восточной Африке, — это не просто впечатляющий ландшафт. Это живой шрам на теле планеты, где Африканская тектоническая плита медленно, но верно раскалывается на две части. Новое исследование показало, что этот грандиозный процесс, длящийся десятки миллионов лет, получает неожиданного союзника — изменение климата. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Новое открытие в геологии Расширение исследований Последствия расхождения литосферных плит



Новое открытие в геологии

Расширение исследований

Фото: iStock/ MichaelUtech

Последствия расхождения литосферных плит