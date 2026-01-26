Засуха разрывает Африку на части: учёные нашли невидимый рычаг, ускоряющий раскол континента
Великая Рифтовая долина, протянувшаяся на тысячи километров по Восточной Африке, — это не просто впечатляющий ландшафт. Это живой шрам на теле планеты, где Африканская тектоническая плита медленно, но верно раскалывается на две части. Новое исследование показало, что этот грандиозный процесс, длящийся десятки миллионов лет, получает неожиданного союзника — изменение климата. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Новое открытие в геологииУчёные из Колумбийского и Сиракьюсского университетов обнаружили, что долговременное пересыхание региона за последние 5000 лет напрямую ускоряет движение тектонических разломов. После окончания «Африканского влажного периода» (9600–5300 лет назад) и снижения уровня крупных озёр, разломы в зоне рифта начали двигаться быстрее в среднем на 0,17 мм в год при общей скорости расхождения около 6,35 мм в год.
Исследование, опубликованное в Scientific Reports, фокусировалось на озере Туркана в Кении. Анализ донных отложений показал, что механизм этой связи двойной. Во-первых, уменьшение массы воды ослабляет давление на земную кору, «освобождая» разломы для более лёгкого движения. Во-вторых, снижение нагрузки также приводит к декомпрессии и усиленному плавлению мантии под подводным вулканом в южной части озера, что дополнительно стимулирует тектоническую активность.
Это открытие меняет парадигму в геологии, демонстрируя двустороннюю связь климата и тектоники. Если раньше считалось, что лишь тектонические процессы формируют климат, то теперь ясно, что климатические изменения могут напрямую влиять на геодинамику.
Расширение исследованийСледующий шаг учёных — проверить эту закономерность на других рифтовых озёрах, например, Малави, изучив данные за 1,4 миллиона лет. Это позволит понять, насколько универсален открытый механизм.
Хотя до полного отделения части Африки и образования нового океана пройдут ещё десятки миллионов лет, исследование раскрывает тонкую настройку нашей планеты, где изменение на поверхности может ускорять глубинные процессы, в прямом смысле слова формирующие её будущий облик.
Последствия расхождения литосферных плитРастяжение коры ведёт к подъёму магмы, вызывая частые извержения и землетрясения. Это создаёт постоянную опасность для населения региона. Кроме того, на определённой стадии рифт углубится настолько, что его заполнит море. В дальнейшем здесь может сформироваться новый океан, разделяющий континентальные массы.
Для флоры и фауны региона имеются свои последствия. Рифтовые озёра и долины становятся «островами», изолируя популяции животных и растений, что ускоряет появление новых эндемичных видов. Формирование новых горных хребтов и водных массивов меняет схему циркуляции ветров и осадков, что может приводить к аридизации (опустыниванию) одних районов и увеличению влажности в других.
Через 5-10 миллионов лет восточная часть Африки (Сомалийская плита) может полностью отделиться, а через 50-100 миллионов лет на месте нынешних рифтовых долин раскинется новый океанский бассейн, подобный Атлантическому, изменив карту мира до неузнаваемости.