Жара повышает риск повреждения шин на трассе
Автоэксперт Газпромбанк Автолизинга Евгений Липовицкий предупредил водителей об опасности разрыва колеса в летний зной. Особого внимания требуют покрышки с грыжами и трещинами глубже 2 мм.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что нагретый воздух внутри шин расширяется, а движение на высокой скорости усиливает прогрев резины. Вибрации и центробежная нагрузка при этом создают дополнительное напряжение в поврежденной покрышке.
Проверять давление и осматривать колеса стоит раз в две недели, перед дальней дорогой и после долгой стоянки. Замеры нужно проводить на остывшем автомобиле. Нормативы производитель указывает в инструкции, на лючке бензобака или в проеме водительской двери.
Липовицкий посоветовал в жару держать скорость в пределах 100–120 км/ч. Исправным шинам специальные остановки для охлаждения не требуются.
Регулярно проверяйте уровень моторного масла, охлаждающей и тормозной жидкостей, а также состояние аккумулятора. Масло и фильтры следует менять по регламенту производителя или раньше, если автомобиль часто эксплуатируется в пробках, на коротких дистанциях или в пыльных условиях.
Мойте автомобиль регулярно, особенно зимой и после поездок по грязным дорогам: реагенты, соль и влага ускоряют коррозию кузова и элементов подвески. Не забывайте очищать колесные арки, днище, дренажные отверстия и уплотнители дверей, а лакокрасочное покрытие при необходимости защищайте воском или специальными составами.
Не игнорируйте необычные звуки, вибрации, запахи и предупреждающие индикаторы на приборной панели. Своевременная диагностика помогает устранить небольшую неисправность до того, как она приведет к дорогому ремонту. Плановое техническое обслуживание лучше проводить в проверенном сервисе с использованием подходящих расходных материалов.
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