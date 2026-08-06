Жара повышает риск повреждения шин на трассе

06 августа 2026, 09:03

Автоэксперт Липовицкий заявил о риске разрыва колеса машины в жару

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Автоэксперт Газпромбанк Автолизинга Евгений Липовицкий предупредил водителей об опасности разрыва колеса в летний зной. Особого внимания требуют покрышки с грыжами и трещинами глубже 2 мм.