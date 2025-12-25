Одного из основателей «Солнцевской» ОПГ Аверина похоронили на Пыхтинском кладбище
Одного из основателей «Солнцевской» ОПГ Виктора Аверина, погибшего на Клязьминском водохранилище, похоронили на Пыхтинском кладбище. Об этом сообщает РЕН ТВ.
С покойным бизнесменом простились представители элиты предпринимательства, политики и шоу-бизнеса. На похоронах присутствовали Григорий Лепс и Александр Карелин, а также известные фигуры из мира бизнеса, многие из которых были связаны с бурными событиями 90-х годов.
Отпевание Виктора Аверина состоялось в Соборе Святого Игоря Черниговского в Переделкино.
Трагедия произошла 20 декабря вечером. Лодка, на которой находился Аверин вместе с друзьями, перевернулась недалеко от яхт-клуба «Адмирал».
Читайте также: