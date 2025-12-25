В Тульской области загорелся огромный цех по производству сэндвич-панелей
В городе Щёкино Тульской области загорелся цех по производству сэндвич-панелей. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
Сообщение о пожаре на улице Болдина поступило в экстренные службы. Прибывшие подразделения МЧС подтвердили, что огонь охватывает производственное здание. Спасатели немедленно организовали эвакуацию и вывели из цеха 12 работников. Пострадавших нет.
Площадь возгорания предварительно достигла двух тысяч квадратных метров. Для ликвидации крупного пожара спасатели усиливают группировку на месте. Они стягивают дополнительные силы и средства.
