В Тульской области загорелся огромный цех по производству сэндвич-панелей

В Щёкино загорелся цех сэндвич-панелей на площади две тысячи квадратных метров
Фото: МЧС Тульской области

В городе Щёкино Тульской области загорелся цех по производству сэндвич-панелей. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.



Сообщение о пожаре на улице Болдина поступило в экстренные службы. Прибывшие подразделения МЧС подтвердили, что огонь охватывает производственное здание. Спасатели немедленно организовали эвакуацию и вывели из цеха 12 работников. Пострадавших нет.

Площадь возгорания предварительно достигла двух тысяч квадратных метров. Для ликвидации крупного пожара спасатели усиливают группировку на месте. Они стягивают дополнительные силы и средства.

Ранее сообщалось о серьёзном пожаре в Новокузнецке, где загорелся склад строительных материалов.

Ольга Щелокова

