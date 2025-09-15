«Одноклассники» запустили раздел с авторским контентом от экспертов

15 сентября 2025, 14:38

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый раздел с авторским контентом от экспертов. Теперь пользователи смогут получать полезную информацию в четырех рубриках: здоровье, политика, сделай сам и еда. Об этом пишет «Лента.ру».