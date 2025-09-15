«Одноклассники» запустили раздел с авторским контентом от экспертов
Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый раздел с авторским контентом от экспертов. Теперь пользователи смогут получать полезную информацию в четырех рубриках: здоровье, политика, сделай сам и еда. Об этом пишет «Лента.ру».
В создании материалов участвуют более 300 специалистов. Чтобы начать изучать контент, нужно перейти в новый раздел через свою ленту, нажав кнопку «Поиск». Также раздел появится в рекомендациях во время просмотра тематических постов.
Рубрика «Здоровье» предлагает материалы от известных врачей и телеведущих, таких как Елена Малышева и Александр Мясников. Все статьи и видеоролики проходят проверку на достоверность. Помимо этого, рубрика включает мини-приложения о здоровом образе жизни.
