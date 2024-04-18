Офисы МособлЕИРЦ переходят на единый график работы

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Большинство клиентских офисов Московского областного единого информационно-расчётного центра с 1 мая переходят на единый график работы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Офисы будут работать пять дней в неделю — со вторника по субботу. При этом со вторника по пятницу офисы будут открываться в 8:00, а закрываться в 19:00, а по субботам они будут открыты с 8:30 о 16:00. Перерывы на обед не предусматриваются. Воскресенье и понедельник будут выходными», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что получить консультацию специалистов МособлЕИРЦ, а также оплатить счета без комиссии можно удалённо — в личном кабинете на сайте расчётного центра или с помощью мобильного приложения «МособлЕИРЦ онлайн».
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