Офисы МособлЕИРЦ переходят на единый график работы

Более двух тысяч ям на региональных и муниципальных дорогах ликвидировали за неделю на территории трёх подмосковных округов: Пушкинского, Мытищ и Долгопрудного, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.