Офицер объяснил крупнейший за девять лет призыв в российскую армию
Крупнейший за девять лет осенний призыв объясняется результатами весенней кампании, в ходе которой мобилизовали чуть меньше людей, чем планировалось. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу оборонного комитета Госдумы Андрея Картаполова.
Указ о призыве 1 октября на службу 135 тысяч граждан глава государства подписал ранее. По числу призванных это самая крупная осенняя кампания с 2016 года (тогда на службу направляли 152 тысячи человек). По словам Картаполова, весной планировали набрать 160 тысяч, но набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли.
Парламентарий подчеркнул, что речь идёт о плановом развитии Вооружённых сил: создаются новые части, в том числе в Ленинградском военном округе для прикрытия границы с Финляндией — он охарактеризовал рост численности призывников как объективный процесс, не связанный со специальной военной операцией.
24 сентября Госдума в первом чтении приняла проект закона о круглогодичном призыве, предусматривающем проведение призывных мероприятий в течение всех 12 месяцев для равномерного распределения нагрузки на военкоматы.
По словам Картаполова, инициатива идёт навстречу призывникам, а действующая система весеннего и осеннего призывов устарела и не отвечает требованиям цифровой эпохи, в том числе из‑за необходимости каждые полгода издавать новые, по сути дублирующие друг друга, приказы.
