Офицер объяснил крупнейший за девять лет призыв в российскую армию

30 сентября 2025, 14:20

Картаполов связал крупнейший за девять лет призыв в ВС РФ с весенними цифрами

Фото: istockphoto/scaliger

Крупнейший за девять лет осенний призыв объясняется результатами весенней кампании, в ходе которой мобилизовали чуть меньше людей, чем планировалось. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу оборонного комитета Госдумы Андрея Картаполова.