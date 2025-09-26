В Госдуме хотят изменить закон о штрафах за несообщение о переезде военкомату

26 сентября 2025, 17:25

Призывников могут начать штрафовать весь год за несообщение о переезде

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Группа депутатов 26 сентября внесла в Госдуму законопроект, который переводит штрафы за неуведомление военкомата о переезде в разряд круглогодичных.