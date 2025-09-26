В Госдуме хотят изменить закон о штрафах за несообщение о переезде военкомату
Группа депутатов 26 сентября внесла в Госдуму законопроект, который переводит штрафы за неуведомление военкомата о переезде в разряд круглогодичных.
Текст документа опубликовали в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. В проекте предлагается в пункте 4 статьи 21.5 КоАП РФ исключить слова «в период проведения призыва».
Сейчас за несообщение призывником о выезде на срок более трёх месяцев в период призыва есть штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Законопроект отменяет ограничение ответственности только рамками призывной кампании.
Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о переходе призыва на круглогодичный режим (с 1 января по 31 декабря). Отправка на военную службу призванных граждан, не пребывающих в запасе, будет организовываться дважды в год.
