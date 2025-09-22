В Генштабе ВС РФ высказались о возможности участия призывников в СВО

22 сентября 2025, 17:57

Цимлянский: призывники не будут участвовать в СВО

Все призывники будут служить исключительно внутри территории России в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей, не привлекаясь к СВО. Об этом на брифинге заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.