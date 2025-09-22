В Генштабе ВС РФ высказались о возможности участия призывников в СВО
Все призывники будут служить исключительно внутри территории России в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей, не привлекаясь к СВО. Об этом на брифинге заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Офицер еще раз особо подчеркнул, что мероприятия осенней кампании 2025 года проводятся по плану и не имеют отношения к боевым действиям.
Перед этим Цимлянский говорил о том, что осенний призыв в России стартует 1 октября. Он продлится до 31 декабря. Технически его обеспечат региональные военные комиссариаты совместно с органами местного самоуправления и соответствующими структурами.
Показатели весеннего призыва отражают выполнение плановых задач комплектования ВС РФ в установленные сроки, добавил представитель Генштаба.
