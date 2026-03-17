Офицер ВВС США Салас заявил об уничтожении американских ракет НЛО

Бывший оператор пусковых установок ВВС США Роберт Салас рассказал о загадочном инциденте на авиабазе Малмстром в штате Монтана, произошедшем в 1967 году. По его словам, тогда 20 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman I одновременно вышли из строя после появления в небе неопознанных объектов.



Как сообщает Daily Mail, Салас утверждает, что охрана базы наблюдала странные летающие объекты с красным свечением, которые зависали в воздухе и резко меняли траекторию. В этот момент ракеты, находившиеся в подземных шахтах, внезапно перешли в нерабочее состояние.

Он подчеркнул, что системы управления были защищены от внешнего вмешательства, а последующее расследование с участием инженеров не смогло объяснить причины произошедшего. По мнению офицера, инцидент может свидетельствовать о вмешательстве «нечеловеческой цивилизации», якобы пытавшейся предотвратить возможную ядерную катастрофу.

Иван Мусатов

