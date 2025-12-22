В США пилот самолета увидел НЛО в виде серебряного контейнера
Пилот одномоторного самолета сообщил диспетчерам, что заметил рядом с собой странный объект в воздухе. По его словам, он выглядел как серебристый контейнер и находился всего в нескольких метрах.
Как сообщает The New York Post, инцидент произошел 27 октября в небе над штатом Род-Айленд. Капитан шестиместного самолета Piper сообщил, что во время полета увидел необычный предмет на высоте около 3,5 тысячи футов. Объект не двигался и словно завис в воздухе, что сразу привлекло внимание пилота.
Диспетчеры уточнили, не может ли это быть дрон или метеозонд, однако пилот отметил, что объект не был ни к чему прикреплен и не напоминал известные летательные устройства. Его описание вызвало удивление даже у сотрудников на земле, которые отреагировали на сообщение с иронией. После разговора связь продолжили в обычном режиме, о каких-либо маневрах уклонения не сообщалось.
