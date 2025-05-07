«Офицеры России» провели автопробег, приуроченный ко Дню Победы

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Автопробег, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводит Общероссийская организация «Офицеры России».
Мероприятие проходит на Поклонной горе в Москве. В том числе оно направлено поддержать бойцов спецоперации. В составе колонны было свыше 150 машин и больше 500 человек. Маршрут пролегал от Поклонной горы до музейного комплекса памяти Героя СССР Зои Космодемьянской.
Присутствующие возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы и послушали военные песни.
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«Сегодня мы снова боремся с поднявшим голову фашизмом. И мы обязательно победим! Никому не удастся переписать историю Великой Отечественной войны, написанную кровью наших дедов и прадедов, отнять нашу Великую Победу!» — сказал глава Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в беседе с изданием Общественная Служба Новостей.Он добавил, что сегодня в поддержку страны проходят акции по всему миру.
Присутствующие возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы и послушали военные песни.
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Никита Кротов