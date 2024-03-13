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Украинские офицеры сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с трудностями в поддержании фронта из-за нехватки боеприпасов и военнослужащих, как передает немецкое издание Der Spiegel.
На фронте существуют «забытые районы» по словам украинского командования, включая направления в Харькове и Угледаре. Бои там менее интенсивны, однако у ВСУ хуже обстановка с численным составом, вооружением и боеприпасами.
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