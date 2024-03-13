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Росгвардия уничтожила несколько десятков боевиков ВСУ при попытке прорыва границы с РФ

Росгвардия уничтожила 30 националистов при попытке прорыва под Белгородом
13 марта 2024, 12:07
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Артиллеристы Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область, сообщили в ведомстве.

ВСУ попытались проникнуть на территорию Белгородской области ночью 12 марта. Всего в операции были задействовано 300 боевиков. В результате массированного удара Росгвардией по силам противника, было уничтожено 30 боевиков и 2 минометных расчета.

Прежде о попытке прорыва ДРГ Украины на территорию России сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что противник намеревался пересечь границу сразу на трех направлениях, однако был отбит российскими бойцами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Российские десантники провели ночью «дерзкую» операцию на правом берегу Днепра
Сальдо сообщил о дерзкой операции российских десантников на правом берегу Днепра
13 марта 2024, 11:04

Фото: сайт Кремля

Минувшей ночью штурмовики группировки войск «Днепр» провели дерзкий рейд на правый берег реки. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности, противник не успел вовремя среагировать. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, потери врага составили порядка 30 человек. При этом Сальдо подчеркнул, что российским военным удалось вернуться на левый берег без безвозвратных потерь.

Сальдо пояснил, что российские десантники высадились там же, где в 1944 году солдаты Маргелова смогли захватить первый плацдарм, который позволил взломать оборону фашистов. Таким образом, бойцы ВС РФ напомнили противнику, что победа будет за Россией, как и 80 лет назад, заключил глава Херсонской области.

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Мужчина собирался взорвать административные здания в Брянске по заданию СБУ
В Кирове задержали диверсанта, собиравшегося взорвать административные здания
13 марта 2024, 10:52

Фото: iStock/Thomasaf

В Калужской области задержали 21-летнего Владислава из Краснодарского края, который был завербован украинскими спецслужбами и планировал взорвать несколько административных зданий в Брянске.
По данным Telegram-канала Shot, в последний момент он испугался возможных жертв и отказался активировать взрывные устройства.

По информации источника, Владислав намеревался вступить в Вооруженные Силы Украины, но его кураторы потребовали совершить теракт в России перед этим. За это ему пообещали 180 тысяч рублей и помощь в переправке на Украину. Юноша согласился и отправился в Брянск, прихватив с собой два самодельных взрывных устройства, которые он нашел в лесу по пути.

Первое устройство, сделанное из банки из-под краски, он оставил около семи утра возле входа в здание «Брянскэнерго» на улице Советской. Часом позже он заложил подозрительный пакет на крыльце офиса «Брянск межрегионгаза» на той же улице. Однако он не установил таймер для детонатора. Он рассказал, что передумал, осознав, что такой поступок может привести к невинным жертвам.
Согласно словам задержанного, украинские кураторы начали угрожать его семье, требуя совершить теракт. Под этим давлением Владислав вынужден был заложить еще одно взрывное устройство в МФЦ в городе Дятьково Брянской области.

Однако в это время силовики уже обнаружили предыдущие взрывные устройства и объявили операцию «Перехват». Автомобиль «Фольксваген-Поло», на котором перемещался задержанный, был остановлен в городе Кирове Калужской области. В салоне были обнаружены две емкости объемом около 7 литров. Их содержимое находится на проверке.

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Средства ПВО уничтожили еще семь беспилотников над Белгородской и Воронежской областями
Минобороны РФ: ПВО уничтожила семь БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
13 марта 2024, 10:38

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Система ПВО сбила еще семь беспилотников в небе нал Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 09.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, в Белгородской области был уничтожен один вражеский беспилотник, а в Воронежской – шесть.

Ранее стало известно, что в ночь на среду, 13 марта, более 30 украинских беспилотников пытались атаковать объекты на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, все дроны были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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#дроны
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Украинский беспилотник атаковал здание ФСБ в Белгороде
13 марта 2024, 09:59

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Беспилотный летательный аппарат атаковал здание регионального управления Федеральной службы безопасности в Белгороде. К счастью, обошлось без жертв, но в доме выбиты окна и повреждён фасад.
О случившемся сообщил телеграм-канал Baza. Официального подтверждения удара БПЛА по зданию управления силовой структуры пока не последовало. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале также пока ничего не писал о происшествии.

Накануне вечером украинский дрон врезался в здание администрации города Белгорода. В результате удара пострадали две женщины: одна получила осколочные ранения, вторая — контузию. В здании были выбиты стёкла в окнах и повреждён фасад. В тот же день другой БПЛА ударил в стену магазина. Здание получило те же повреждения — выбитые окна и посечённый фасад. Другой беспилотник упал на крышу торгового центра около железнодорожного вокзала.

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#Вячеслав Гладков
#фсб
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МО РФ: За ночь и утро 13 марта силы ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников
13 марта 2024, 09:44

Фото: istockphoto/Oselote

Ночью и утром 13 марта киевский режим пытался нанести удары по населённым пунктам и объектам на территории России с использованием 58-ми беспилотных летательных аппаратов. Все дроны были уничтожены российскими дежурными системами противовоздушной обороны.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что 11 БПЛА были сбиты либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над территорией Белгородской области. Восемь беспилотников пытались атаковать Брянскую область, столько же — Курскую. 29 дронов уничтожили в воздушном пространстве Воронежской области, один — над Рязанской областью.

Ещё один БПЛА сумел долететь до Ленинградской области, где также был сбит. Из-за угрозы атаки беспилотника в санкт-петербургском аэропорту Пулково вводился план «Ковёр» — воздушная гавань не принимала и не выпускала самолёты.

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#бпла
#план
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#белгородская область
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Появилась информация о группе иностранных наемников под Кременной
Марочко: под Кременной замечена ротная группа ВСУ с иностранными наемниками
13 марта 2024, 09:36

Фото: istock / Zinkevych

Под Кременной действует ротная группа Вооруженных сил Украины с иностранными наемниками. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
«В ходе мониторинга ситуации в Кременской агломерации на передовых позициях выявлена усиленная ротно-тактическая группа, включающая в себя иностранных наемников», — сообщил Марочко .
Военэксперт добавил, что в задачи группы входит оперативное реагирование на ухудшение ситуации и помощь регулярным подразделениям.

Он также уточнил, что с помощью анализа радиоперехватов удалось установить, что ряд артиллерийских расчетов украинской армии и узкие специалисты разговаривают на английском языке.

Ранее украинский пленный рассказал, как офицер ЦРУ командовал наемниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Губернатор Гусев: За ночь над Воронежской областью силы ПВО сбили более 30 БПЛА
13 марта 2024, 09:26

Фото: istockphoto/NiseriN

В ночь на среду, 13 марта, более 30 украинских беспилотников пытались атаковать объекты на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
В своём телеграм-канале губернатор написал, что все дроны были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Глава областной администрации уточнил, что в результате падения обломков сбитых дронов в некоторых муниципалитетах есть незначительные повреждения жилых строений и инфраструктуры.

Александр Гусев, в частности, сообщил, что в Бутурлинском районе в результате атаки беспилотников повреждения получили частный жилой дом и трансформаторная подстанция. В Советском районе области была частично разрушена кровля магазина. Пострадавших среди местных жителей нет, добавил губернатор.

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Украинский пленный рассказал, как офицер ЦРУ командовал наемниками
Пленный Водян заявил, что отрядом наемников в ВСУ командовал сотрудник ЦРУ
13 марта 2024, 08:58

Фото: istockphoto / breakermaximus

Отрядом иностранных наемников мотопехотной бригады ВСУ руководил сотрудник ЦРУ, об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Водян, приводит его слова РИА Новости.
Мобилизованный рассказал, что однажды бойцы ВСУ увидели иностранца, которого не встречали прежде. Поинтересовавшись у сослуживцев о том, кто он, они узнали, что это сотрудник ЦРУ, который ранее руководил наемниками и приехал повидаться с ними.

Прежде Водян рассказал, что иностранные боевики не берут с собой в штурмы украинцев, и действуют самостоятельно в составе бригад, сформированных из числа военных НАТО.

Ранее французский наемник опубликовал фото с оружием с Украины. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Штурмы в Первомайском и контратака ВСУ в Вербовом: последние новости СВО
13 марта 2024, 08:49

Фото: iStock/IherPhoto

Российские военные перехватили инициативу на всей линии фронта, однако ВСУ продолжают держать оборону. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где украинская армия попыталась контратаковать, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


ВСУ предприняли попытку контратаки северо-западнее Вербового с целью вернуть прежние позиции, пишет портал «WarGonzo». К успеху действия противника не привели. Встречные бои зафиксированы в районе Работино, стороны обмениваются взаимными артобстрелами.


Донецкое направление


ВС РФ перешли в штурмы в Первомайском, есть тактические успехи. Российские бойцы перехватили инициативу возле населенного пункта Победа, однако ВСУ сдерживают оборону. Встречные бои в Тоненьком, Орловке и Бердычах.

Херсонское направление


О ситуации на Херсонском направлении в своем телеграм-канале рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

«ВСУ удерживают Крынки малыми группами со своего берега. ВС РФ продолжают наступать. За ночь уничтожено 4 лодки, которые пытались перебросить еду и боеприпасы к ВСУ. Также в районе Антоновского моста, у "дач", был нанесен удар по живой силе врага», — сообщил военкор.


Бахмутское направление


В районе Клещеевки ВС РФ значительно продвинулись. Также российская армия штурмует позиции ВСУ в Богдановке. В результате боев российские военные уничтожили две боевые машины пехоты противника.

Харьковское направление


Украинская армия предприняла попытки прорыва границы с Курской и Брянской областями. ВС РФ пресекли вылазку групп ВСУ. Противник был вынужден отступить из-за больших потерь среди личного состава и техники.

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