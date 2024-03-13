Росгвардия уничтожила несколько десятков боевиков ВСУ при попытке прорыва границы с РФ

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Артиллеристы Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область, сообщили в ведомстве.
Прежде о попытке прорыва ДРГ Украины на территорию России сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что противник намеревался пересечь границу сразу на трех направлениях, однако был отбит российскими бойцами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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