Мужчина пострадал при ударе ВСУ по российскому региону

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ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки пострадал работник промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Часть снарядов легла в промзоне. По предварительной информации, есть один пострадавший — это сотрудник промышленного предприятия. У мужчины контузия и ссадины», — сообщил глава региона.Гладков отметил, что раненного доставили в городскую больницу Белгорода и оказали необходимую медицинскую помощь.
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