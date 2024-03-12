Кимаковский: освобождение Невельского позволит ВС России усилить давление на ВСУ

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Освобождение посёлка Невельское в ДНР позволит Вооруженным силам РФ усилить давление на гарнизон украинских войск в Красногоровке к северо-западу от Донецка. Об этом заявил советник главы республики Игорь Кимаковский изданию ТАСС.
Об освобождении населенного пункта сообщило Министерство бороны России в полдень 12 марта. Отмечается, что в боевых действиях принимали участие подразделения Южной группировки ВС РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее представительство ДНР сообщило, что ВСУ в третий раз за день сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак