Выяснилось, сколько Исломовы готовились к теракту

Фото: пресс-служба Московской области
Соседи семьи Исломовых, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», рассказали РИА Новости, что те зарабатывали извозом, но рабочая машина Hyundai уже недели две стоит на месте.
Последний год Аминчон и Исроил Исломовы проживали в квартире на первом этаже на улице Склизкова в Твери, соседи характеризуют их тихими и вежливыми. По их словам, в семье было много детей.
Корреспондент издания рассказал, что после звонка в квартиру, детские голоса стихли и никто так и не открыл дверь.
Соседка сказала, что не в курсе, куда делись Исломовы, не видела и супругу Аминчона.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.
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Погиб глава организации, которая спасла сотни людей во время теракта в «Крокусе»
Корреспондент издания рассказал, что после звонка в квартиру, детские голоса стихли и никто так и не открыл дверь.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.
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Алина Юрчак