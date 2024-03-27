Сгоревший «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка

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Концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором 22 марта произошел теракт, находится в залоге у Газпромбанка. Информацию подтверждает выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которую изучил РБК.
Отмечается, что здание под номером 20, которое находится на Международной улице и имеет площадь свыше 38 тысяч квадратных метров, было заложено по факту ипотечного соглашения осенью 2023 года. По данным источника, ранее данный договор был перезаключен, при этом залоговые права на здание переданы Газпромбанку в декабре 2022 года.
Уточняется, что в Crocus Group отказались комментировать обнародованную выписку.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Уточняется, что в Crocus Group отказались комментировать обнародованную выписку.
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Екатерина Коршунова