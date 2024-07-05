Оформить свидетельство на перевозку животных в Подмосковье теперь можно онлайн

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области запустили новый онлайн-сервис, упрощающий получение ветеринарного свидетельства формы №1 на перевозку домашнего животного. Теперь жители региона могут оформить документ через региональный портал госуслуг, не выходя из дома, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Владельцам животных больше не придётся стоять в очереди в ветеринарных клиниках и ждать приёма. Они смогут самостоятельно выбрать ближайшую клинику, записаться на приём или вызвать ветеринара на дом. Это значительно экономит время и делает процесс получения ветеринарного свидетельства удобным и быстрым», – отметили в министерстве.Услуга предоставляется бесплатно, а результат направят в личный кабинет заявителя. Срок получения ветеринарного свидетельства – всего один день.
Как отметили в министерстве, для государственной ветеринарной службы введение онлайн-сервиса является важным шагом. Теперь специалисты могут заранее создать проект документа, чтобы сократить время на приём клиента и правильно распределить работу.
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Лора Луганская