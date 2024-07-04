В России запустили сервис для бесплатного провоза гуманитарных грузов

Фото: iStock/Miguel Perfectti
Сервис #МЫВМЕСТЕ для бесплатного провоза гуманитарных грузов в новые регионы по платным дорогам запустили в России, соглашение об этом компания «Российские автомобильные дороги» подписала с Ассоциацией волонтёрских центров (АВЦ) и Народным фронтом «За Россию», сообщает пресс-служба АВЦ.
«Сервисом могут воспользоваться как физические лица, так и различные волонтёрские, общественные, социально ориентированные некоммерческие и прочие организации, занимающиеся доставкой гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области», — говорится в сообщении.Сервис координируют местные штабы #МЫВМЕСТЕ, в настоящее время к проекту присоединись 43 российских региона.
Подробная информация о работе сервиса размещена на официальном сайте проекта мывместе.рф.
Читайте также:
Ученики трёх школ Серпухова приняли участие в сборе гуманитарной помощи
Фура «Доброе дело» отправилась в полк Московской области в зоне СВО
В Реутове обсудили помощь участникам СВО
Лев Каштанов