В Подмосковье заработал информационный сервис по аварийным отключениям электричества

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Онлайн-сервис по информированию жителей об аварийных отключениях электроэнергии запустили в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Мы создали специальный онлайн-сервис на сайте компании «Мособлэнерго», чтобы люди могли узнать в режиме реального времени, почему у них нет электричества и когда его восстановят», — цитируются в сообщении слова главы подмосковного Минэнерго Евгения Хромушина.Для того, чтобы узнать о сроках восстановления подачи электричества, пользователи должны выбрать на сайте «Мособлэнерго» раздел «Потребителям» и открыть там вкладку «Плановые и аварийные отключения». Кроме того, информация размещается в группе компании в мессенджере Telegram.
Читайте также:
В Подмосковье опубликовали июньский график встреч газовых участковых с жителями
В Коломне около 3000 домовладений стали участниками программы «Социальная газификация»
В 17 подмосковных муниципалитетах начали обновлять системы теплоснабжения
Лев Каштанов