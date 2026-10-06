Российских пенсионеров предупредили о двух мошеннических схемах

06 октября 2026, 11:24

Аналитик Воронин: у пожилых россиян выманивают код под видом «прибавки» к пенсии

Фото: iStock/VioNettaStock

Мошенники обманывают пожилых людей, представляясь сотрудниками коммунальных служб или сообщая о якобы положенных выплатах к праздникам. Об этом заявил заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин.