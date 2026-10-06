Российских пенсионеров предупредили о двух мошеннических схемах
Мошенники обманывают пожилых людей, представляясь сотрудниками коммунальных служб или сообщая о якобы положенных выплатах к праздникам. Об этом заявил заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин.
По его словам, которые передает телеканал RT, в первой схеме аферисты звонят от имени коммунальщиков, предупреждают о плановых работах или замене оборудования, после чего просят продиктовать код из СМС. Аналитик отметил, что такие разговоры бывают очень убедительными, поэтому пожилые люди могут воспринять просьбу как необходимость.
Вторая схема связана с сообщениями о «надбавке» к пенсии или денежном «подарке» к празднику. После разговора о выплате злоумышленники продиктовать просят код из СМС или последние цифры номера, с которого поступил предыдущий звонок, чтобы получить доступ к аккаунтам или подтвердить операции.
Эксперт призвал не передавать по телефону коды и персональные данные, даже если собеседник представляется сотрудником организации, а информацию о начислениях и коммунальных работах перепроверять самостоятельно — по официальному номеру ведомств, банков, УК или в личном кабинете. С пожилыми родственниками он советует обсудить эти правила заранее.
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