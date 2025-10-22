Юрист назвал главное правило для установки камеры в подъезде

22 октября 2025, 16:45

Юрист Ткаченко: сосед не может самовольно установить камеру на площадке

Фото: istockphoto / Lazy_Bear

Чтобы установить камеру наблюдения на этаже многоквартирного дома, жилец должен заручиться согласием соседей и выполнить ряд правил. Об этом сообщил основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.