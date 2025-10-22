Юрист назвал главное правило для установки камеры в подъезде
Чтобы установить камеру наблюдения на этаже многоквартирного дома, жилец должен заручиться согласием соседей и выполнить ряд правил. Об этом сообщил основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.
Эксперт пояснил, что монтаж камер в зонах общего пользования, таких как подъезды, может проводить только управляющая компания или ТСЖ. Однако только после того, как все собственники дадут на это своё одобрение.
Если же житель хочет установить камеру для безопасности лично у своей квартиры, ему необходимо уведомить об этом соседей, сообщает RT.
Ткаченко подчеркивает, что владелец камеры должен получить разрешение от жильцов смежных квартир. При этом устройство не должно захватывать в объектив чужую частную собственность. Например, когда кто-то открывает дверь своей квартиры, камера не должна показывать, что происходит внутри.
Читайте также: