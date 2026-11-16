Врач объяснил опасность отказа от сахара

16 ноября 2026, 11:20

Эндокринолог Баранов объяснил, кому нужно контролировать потребление сахара

Фото: iStock/fizkes

Людям с нарушениями углеводного обмена нужно особенно внимательно следить за количеством сахара и других углеводов в рационе. Об этом предупредил врач-эндокринолог и диетолог Павел Баранов.