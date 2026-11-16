Врач объяснил опасность отказа от сахара
Людям с нарушениями углеводного обмена нужно особенно внимательно следить за количеством сахара и других углеводов в рационе. Об этом предупредил врач-эндокринолог и диетолог Павел Баранов.
По его словам, которые приводит aif.ru, при употреблении сахара важно учитывать, есть ли у человека заболевания, связанные с нарушением углеводного обмена. В частности, при диабете первого типа поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, поэтому пациент получает его в виде инъекций. Специалист отметил, что количество углеводов в пище нужно соотносить с дозой препарата.
Несоответствие между питанием и введенным инсулином грозит опасными колебаниям уровня глюкозы. Так, при избытке углеводов возможна гипергликемия, а при недостатке пищи или чрезмерной дозе инсулина — гипогликемия, заключил доктор.
Ранее врач-эндокринолог «Гута Клиник» Ирина Зятикова развеяла распространенный миф о диабете.
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