Любовь лечит: клинический психолог раскрыла, так ли это на самом деле

16 ноября 2026, 10:05

Психолог Абравитова: любовь снижает стресс и стабилизирует глюкозу

Фото: iStock/Irina Gutyryak

Учёные выяснили, что любовь способна исцелять: рядом с любимым человеком люди меньше мерзнут и нервничают, а скачки сахара в крови снижаются на 24%. Так ли это на самом деле, рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.





По её словам, проведённые исследования действительно подтверждают, что присутствие близкого человека меняет работу физиологических систем организма, но это не является способом вылечить хронические недуги с медицинской точки зрения. В ходе экспериментов учёные замерили конкретные показатели: уровень глюкозы — люди ели белый хлеб в присутствии партнёра, и скачки сахара в крови были значительно меньше, чем при приёме пищи в одиночестве; реакцию на холод — находясь вместе, люди меньше охлаждали кожу, а их организм быстрее восстанавливал температуру после выхода из холодной комнаты; электрический стресс — даже при слабых ударах током психологическое возбуждение в присутствии партнёра было ниже на значительное количество процентов.



Абравитова рассказала «Вечерней Москве», что ключевой механизм заключается в снижении нагрузки на нервную систему и активации системы безопасности.





«Когда мы сталкиваемся со стрессом (холод, боль, социальная оценка), нейроэндокринная система организма начинает вырабатывать кортизол. Если этот гормон вырабатывается регулярно, организм истощается, нарушаются регуляция сахара, температура и давление. Вблизи любимого человека в мозг поступает сигнал, что угроза не критична и нет необходимости тратить все доступные ресурсы на максимальную защиту», — пояснила она.

«Совокупность этих факторов действительно может влиять на уровень глюкозы. При стрессе кортизол и адреналин повышают уровень сахара, готовя тело к борьбе или бегству. Поджелудочной железе приходится работать в усиленном режиме, чтобы компенсировать этот скачок. Когда рядом близкий человек, стрессовая реакция слабее и нагрузка на орган снижается», — сообщила Абравитова.

«Реакция организма в момент нахождения любимого человека рядом у каждого индивидуальна: в тех же экспериментах у некоторых пар эффект был нейтральным или даже отрицательным — их регуляция в присутствии партнёра ухудшалась, хотя таких случаев было гораздо меньше. Результат такой терапии также во многом зависит от качества взаимоотношений в паре и индивидуальных особенностей нервной системы», — объяснила Абравитова.

«Присутствие любимого, родного или просто надёжного человека снижает физиологическую цену, которую наш организм платит за поддержание стабильности. Поэтому проходить испытания объективно легче, держась за руки с близкими», — заключила специалист.