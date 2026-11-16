Россиянам рассказали, как выбрать сладкие мандарины

16 ноября 2026, 09:25

Роскачество: состояние кожуры, аромат и вес помогут выбрать сладкие мандарины

Фото: iStock/insjoy

Роскачество рассказало, как выбрать сладкие мандарины и не ошибиться при покупке. Ярко-оранжевая кожура сама по себе не гарантирует сладкий вкус, а зелёный листочек на ветке не свидетельствует о свежести фрукта — ориентироваться стоит на аромат, вес и состояние кожуры.





В первую очередь эксперты советуют оценить общий вид плодов: они должны быть зрелыми и целыми. Повреждённая кожура, тёмные пятна, коричневая сетка, а также мягкие потемневшие или побелевшие участки — повод отказаться от покупки. Мягкость кожуры часто говорит о неправильном хранении, в том числе переохлаждении: такие фрукты становятся водянистыми и теряют вкус. Категорически не стоит брать мандарины с плесенью, причём специалисты рекомендуют избегать и остальных плодов из той же коробки — споры грибка легко распространяются на соседние фрукты, даже если внешне они выглядят здоровыми.



Определить спелость помогут аромат, вес и состояние кожуры. Зрелые мандарины обычно сочнее и тяжелее незрелых, а их кожура легко отделяется от мякоти. Перезревшие плоды, напротив, высыхают, твердеют, сморщиваются и теряют вес. При этом ориентироваться только на цвет не стоит: для транспортировки мандарины нередко собирают зеленоватыми, а некоторые сорта остаются частично зелёными даже после созревания. Поэтому ярко-оранжевый цвет не гарантирует сладкого вкуса, как и зелёный оттенок не обязательно указывает на кислинку.



Не нужно опасаться и воскового покрытия — производители используют его для сохранения внешнего вида фруктов и защиты от плесени при перевозке и хранении. Сам по себе пищевой воск безопасен, но перед употреблением мандарины следует тщательно вымыть, уточняет Life.ru.





«Наличие листочка — не показатель свежести», — добавили в Роскачестве.

«Если вы любите сладкие мандарины, лучше покупать их в середине сезона (зимой)», — посоветовали эксперты.