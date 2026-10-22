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В Новосибирской области запретили курить в парках и у остановок

В Новосибирской области курение запретили на парковках и в переходах
Фото: istockphoto / Daria Kulkova

В Новосибирской области расширили список мест, где запрещено курить. Соответствующий документ подписал губернатор Андрей Травников, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на КП Новосибирск.



Запрет распространяется на остановки общественного транспорта и территорию в радиусе 15 метров от них. Курить также нельзя на общественных парковках, в подземных и надземных пешеходных переходах, скверах и парках.

Ограничения действуют и на территориях многоквартирных домов. Кроме того, курение запрещено во время массовых мероприятий — культурных, спортивных, ярмарочных и общественно-политических.

Отказаться от сигарет придётся и рядом со зданиями органов государственной власти и местного самоуправления. Запрет также касается входов в помещения, где оказывают бытовые услуги, торгуют или предоставляют услуги общественного питания.

Дайана Хусинова

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