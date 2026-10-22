Россиянам объяснили, как избавиться от запаха сырости в квартире

22 октября 2026, 11:22

Найти источник запаха сырости в квартире поможет лист бумаги

Фото: istockphoto / FabrikaCr

Неприятный запах сырости в квартире может возникать из-за неисправной вентиляции, протечек или скрытой плесени. Чтобы избавиться от него, необходимо сначала найти источник, а не пытаться замаскировать запах освежителем воздуха.