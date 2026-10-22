Россиянам объяснили, как избавиться от запаха сырости в квартире
Неприятный запах сырости в квартире может возникать из-за неисправной вентиляции, протечек или скрытой плесени. Чтобы избавиться от него, необходимо сначала найти источник, а не пытаться замаскировать запах освежителем воздуха.
Об этом журналисту VSE42.RU рассказал основатель и руководитель клининговой компании CleanON Никита Юсупов. По его словам, в первую очередь стоит проверить резиновую манжету стиральной машины, сифон под раковиной и работу вентиляции. Для предварительной проверки тяги можно поднести лист бумаги к вентиляционной решётке. Если поток воздуха не притягивает его, следует проверить работу системы.
Иногда источник запаха скрывается в труднодоступных местах. Например, плесень может появиться за шкафом, который стоит у холодной наружной стены. Поэтому важно осмотреть такие участки, особенно если запах сохраняется даже после уборки.
Для контроля влажности эксперт посоветовал приобрести гигрометр. По его словам, согласно ГОСТ 30494-2011, оптимальная относительная влажность воздуха в отопительный сезон составляет 30–45%. Если показатель постоянно превышает 60%, Юсупов рекомендует использовать осушитель воздуха.
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