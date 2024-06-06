ОГЭ по математике написали более 92 тыс. школьников Подмосковья

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Более 92 тысяч подмосковных девятиклассников написали основной государственный экзамен, аттестация проводилась в четверг, 6 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«По всему региону ОГЭ по математике написали 92 тысячи учеников подмосковных школ. Для проведения экзамена было организовано 608 пунктов. За процессом сдачи следили более 1,3 тыс. аккредитованных наблюдателей. Кроме того, 20 человек наблюдали в онлайн-режиме», — говорится в сообщении.Школьники могли взять с собой линейку и материалы с основными математическими формулами. Экзаменационное задание состояло из двух частей на 25 заданий по алгебре и геометрии.
Результаты экзамена станут известны не позднее 19 июня, узнать оценку ученики смогут в своих школах или в личном кабинете Регионального центра обработки информации.
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Лев Каштанов