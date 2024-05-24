Перечислены самые распространённые ошибки на ОГЭ

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Руководитель методологии и разработки образовательных программ Артём Мушта заявил, что наиболее распространёнными ошибками школьников при подготовке к ОГЭ являются неправильные выбор предмета и распределение времени.
«Стоит упомянуть недостаточно ответственное отношение школьников к ОГЭ, которые полагают, что этот экзамен менее важный, чем ЕГЭ. Оценки за ОГЭ будут учитываться и повлияют на итоговую оценку в аттестате. Это важно для тех учеников, которые собираются поступать в колледж. Важно выбрать экзамен для сдачи правильно», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Мушта.
Ранее сообщалось, что в Московской области более 8 тыс. школьников написали в первый день экзаменационной кампании ЕГЭ по химии, географии и литературе.
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Мелисса Тимофеева