Перечислены самые распространённые ошибки на ОГЭ





Когда отмечается Семик в 2024 году





Семик (Зеленые святки) в 2024 году: история и традиции праздника









Семик на Руси: обряды

Дата праздника не установлена, однако ее легко вычислить. Семик всегда отмечается в седьмой четверг после окончания Пасхи и за три дня до Троицы. В 2024 году Зеленые святки выпадают на 20 июня.В языческие времена праздник отождествлял собой переход от весны к лету. Кроме того, в этот день было принято поминать умерших предков. В Западной Сибири на берегах Оби Семик широко отмечался до середины двадцатых годов прошлого века. А в некоторых отдаленных местах региона традиция праздновать Семик сохранялась практически до новейшего времени — 90-х годов прошлого века.В наши дни традиции празднования сохранились в сельских районах Новосибирской области. Однако чаще можно услышать другие названия торжества: Русалчин Велик день или Зеленые святки.





Что готовили

Как веселились





Чем Зеленые Святки похожи на Масленицу





Что под запретом на Семик

Что такое Русалья неделя

Символом Зеленых святок является береза. Дерево служит олицетворением жизненной энергии, поэтому именно вокруг него водили хороводы во имя предстоящего хорошего урожая. На дерево повязывали ленты, платки, бусы. В Семик также принято украшать ветвями березы могилы умерших родственников. В некоторых областях в этот день приоритет отдавали поминовению «заложенных» покойников.Предки считали, что только лишь в этот праздник можно заказать панихиду по покойнику, которого церковь отказалась отпевать при погребении.На Зеленые святки было принято готовить блюда из яиц. Обычное яйцо во все времена ассоциировалось у людей почти всех народов с зарождением новой жизни и с плодородием. К застолью готовили также различную выпечку, иногда придавая пирогам форму венков.После торжественного застолья было принято петь песни, водить хороводы, плести венки. Начинались широкие народные гуляния, которые длились до самого утра. Обязательным атрибутом праздника было возложение венков на воду. Предки шли к ближайшему водоему и с закрытыми глазами опускали на воду венки, по которым нередко загадывали о будущем.Плохой приметой считалось, если венок утонет – это означало, что девушка не выйдет замуж в текущем году или даже тяжело захворает.Семик похож на Масленицу тем, что как и народное торжество посвящен прощанию с холодами. Также в этот день проводятся широкие народные гуляния, люди ходят друг к другу в гости, обмениваются угощениями.В некоторых селениях Семик даже называли честным, точно так же, как и Масленицу.Букетики и ветви березы, принесенные из церкви, нельзя выбрасывать после завершения торжества. Было принято засушивать и бережно хранить растения для всяких бытовых надобностей. Нельзя мыть, стирать, полоскать и купаться. Вообще надо держаться подальше от воды, чтобы не накликать утопленника.Нельзя шить и ходить в лес одному.Зелёными святками, Русальной неделей и Семиком в народе называли один и тот же праздник — девический праздник, который отмечали в четверг до Троицы. В бытность предков это был переломный момент сезонов и окончательный переход к лету. На Троицу гадали, также плели венки, совершали обряды, воздействующие на будущий урожай. К Троице, как и к другим весенним праздникам, было приурочено поминовение умерших.



