ОГЭ по русскому языку написали более 92 тыс. девятиклассников Подмосковья

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Свыше 92 тысяч подмосковных девятиклассников приняли участие в обязательной аттестации по русскому языку, госэкзамен состоялся понедельник, 3 июня, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Для проведения ОГЭ в Подмосковье было открыто 607 специальных пунктов на базе образовательных учреждений. За ходом сдачи экзамена следили 1316 общественных наблюдателя и ещё 20 наблюдателей — в режиме онлайн. Аттестацию проходили 92,1 тыс. девятиклассников», — говорится в сообщении.Результаты экзамена станут известны не позднее 18 июня. Узнать свою оценку ученики смогут в своих школах, а также через сайт Регионального центра обработки данных.
Резервные дня для сдачи ОГЭ по русскому языку назначены на 24 июня, 1 июля и 2 июля.
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