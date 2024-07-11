Сертификаты на соципотеку получили ещё 33 подмосковных учителя

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Ещё 33 учителя из Подмосковья получили сертификаты на социальную ипотеку, вручение провёл в Доме правительства региона министр образования Московской области Артём Охрименко, сообщает пресс-служба ведомства.
«Программа «Социальная ипотека» для педагогических работников была введена по инициативе губернатора в 2016 году. У нас в регионе собственное жилье по субсидии уже получили более 600 человек, а в этом году сертификаты на социальную ипотеку мы вручаем еще 73 учителям», — рассказал Артём Охрименко.По условиям социальной ипотеки, сама стоимость квартиры оплачивается из бюджета области, а владелец квартиры платит только проценты по кредиту. Подробная информация об условиях участия в программе размещена на официальном сайте регионального Минобразования.
В министерстве также отметили, что для подмосковных педагогов предусмотрены и другие меры поддержки, в том числе выплата компенсации за аренду жилья, надбавка за классное руководство, пособие для молодых специалистов и пр.
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