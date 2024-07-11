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Сертификаты на соципотеку получили ещё 33 подмосковных учителя

11 июля 2024, 16:52
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Ещё 33 учителя из Подмосковья получили сертификаты на социальную ипотеку, вручение провёл в Доме правительства региона министр образования Московской области Артём Охрименко, сообщает пресс-служба ведомства.
«Программа «Социальная ипотека» для педагогических работников была введена по инициативе губернатора в 2016 году. У нас в регионе собственное жилье по субсидии уже получили более 600 человек, а в этом году сертификаты на социальную ипотеку мы вручаем еще 73 учителям», — рассказал Артём Охрименко.
По условиям социальной ипотеки, сама стоимость квартиры оплачивается из бюджета области, а владелец квартиры платит только проценты по кредиту. Подробная информация об условиях участия в программе размещена на официальном сайте регионального Минобразования.



В министерстве также отметили, что для подмосковных педагогов предусмотрены и другие меры поддержки, в том числе выплата компенсации за аренду жилья, надбавка за классное руководство, пособие для молодых специалистов и пр.

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#социальная ипотека
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#льготы
СК просит перевести генерала Попова из СИЗО под домашний арест
11 июля 2024, 16:48

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Следствие вновь запросило перевод обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Об этом пишет ТАСС.
По словам адвоката генерала Сергея Буйновского, заседание назначено на 15 июля этого года. Иные подробности по данному аспекту дела не уточняются.

Ранее Попов попросил СК России возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев по делу.

Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.

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#ск
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В Сергиевом Посаде 13 июля ограничат проезд из-за спортивного мероприятия
11 июля 2024, 16:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Полумарафон «Сергиевым путём» будет проходить в Сергиевом Посаде в субботу, 13 июля, на время забега проезд по некоторым улицам перекроют, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограничения будут введены на период с семи утра до четырёх часов дня. Проезда не будет на улицах Сергиевская и Карла Маркса, в Зелёном переулке, а также на проспекте Красной Армии от Новоугличского шоссе до Ильинской улицы», — говорится в сообщении.
В период ограничений автобусы, следующие от автовокзала по направлению к центру Сергиева Посада, будут проезжать по улице 1-й Ударной Армии, а автобусы маршрутов №№7, 30, 36, 37 и 38 будут следовать в объезд через микрорайон Звёздочка.

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В Московской области проверили все базы хранения коммунальной техники
11 июля 2024, 16:16

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Во всех городских округах Подмосковья завершён осмотр спецтехники на предмет готовности к осенне-зимнему сезону. Проверки проводили инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Всего на территории региона – около 150 баз коммунальной техники. Они включают более 15 видов транспорта – самосвалы, погрузчики, дорожные машины. Инспекторы посетили все базы Подмосковья. Они указали на недостатки в содержании техники, чтобы они были своевременно устранены», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным министерства, самые укомплектованные коммунальным транспортом базы – в городских округах Подольск, Истра, Серпухов, Одинцово, Красногорск и Балашиха.

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#московская область
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Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг: Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов
11 июля 2024, 16:11

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Росфинмониторинг принял решение внести Юлию Навальную* в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Во вторник, 9 июля текущего года, Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Юлии Навальной*. Ходатайство СК России об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено.

Напомним, Навальная* в настоящее время проживает за пределами России, по этой причине она была объявлена в розыск. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Время ареста будет исчисляться с момента задержания Навальной* или её экстрадиции на территорию РФ.

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* Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#рф
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В Химках построят девятиэтажный паркинг на 500 машин
11 июля 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Наземный девятиэтажный паркинг на 500 машино-мест построят в квартале Ивакино микрорайона Клязьма-Старбеево в Химках, облик здания согласовала рабочая группа Комитате по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь паркинга составит около 17 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания предусмотрена станция техобслуживания автомобилей, кафе и магазин. Над входами в паркинг будет размещена навигационная информация», — отмечается в сообщении.
На прилегающей к зданию территории проектом предусмотрено проведение комплексного благоустройства. Здесь установят уличное освещение, лавочки и урны, а также проведут озеленение.

Паркинг планируется построить в третьем квартале 2025 года.

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#парковка
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Сливочно и ягодно: Как приготовить торт-мороженое с черникой дома
11 июля 2024, 15:56

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»

За сладким совершенно необязательно бежать в магазин или в кондитерскую, потому что есть различные простые рецепты, которые позволят в домашних условиях приготовить прекрасную сладость. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить торт-мороженое с черникой дома.

Ингредиенты

  • Сливки — 300 г.
  • Сгущенное молоко — 400 г.
  • Черника — 260 г.
  • Печенье песочное — 250 г.
  • Масло сливочное — 100 г.
  • Мед — 2 ст.л.
  • Лимон — 2 шт.
  • Кукурузный крахмал — 2 ч.л.
  • Сахарная пудра — 2 ст.л.
  • Масло, вода

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»

Пошаговый рецепт

  1. Печенье измельчить до крошки.
  2. В сотейнике растопить сливочное масло и мед. Получившееся влить в измельченное печенье и перемешать.
  3. Выложить массу из печенья в смазанную маслом форму, утрамбовать.
  4. Сливки взбить, добавить в них сгущенку, лимонную цедру и сок.
  5. В сливочную массу высыпать половину (125-130 г) черники.
  6. Отправить торт-мороженое замораживаться примерно на 3-4 часа.
  7. Для черничного соуса развести крахмал в холодной воде, добавить сахарную пудру, вторую половину черники и поставить вариться до загустения.
  8. Вынуть торт-мороженое и облить его охлажденным соусом.

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Аналитик Добровольский назвал признаки «раздолжнителя»-мошенника
11 июля 2024, 15:45

Фото: iStock/Motortion

Бизнес-аналитик Евгений Добровольский заявил, что основным признаком того, что обещающие списать долги, являются мошенниками, — это гарантии полного списания задолженностей.
«Очень сильно недооценивается информационный ресурс, который может давать государство. Сейчас ввели упрощенную форму банкротства – от 25 тыс. рублей до миллиона можно списать через МФЦ. Это достаточно простая процедура, надо правильно доносить информацию до людей. Люди не знают, если их долг до миллиона рублей – они могут списать его бесплатно», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Добровольский.

А ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов. Так, теперь банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Также финорганизации должны учитывать данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о махинациях.

«Ещё один новый критерий — информация о возбуждённом уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам <…> В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела», — приводят «Известия» уточнения пресс-службы регулятора.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский заявил, что с наступлением летнего курортного сезона повышается шанс нарваться на мошенников, прикидывающихся турагентами или туроператорами.

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#информация
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В Щёлкове в этом году установят 20 детских и спортивных площадок
11 июля 2024, 15:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

20 новых уличных спортивных и игровых комплексов будет установлено в Щёлкове в текущем году, в том числе 13 из них — на привычных жителям местах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Тринадцать спортивных и детских площадок будут модернизированы: устаревшие и небезопасные комплексы там заменят на современные», — пояснили в администрации.
Ещё пять площадок установят по губернаторской программе: они отличаются большой площадью — от 300 квадратных метров. На площадках, помимо игровых элементов, установят лавочки и урны, а также освещение и систему видеонаблюдения, подключённую к системе «Безопасный регион».

И две площадки будут установлены в рамках комплексного благоустройства дворов.

Адреса будущих площадок можно посмотреть по ссылке.

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В Клину поздравили семьи с детьми, родившимися в День семьи, любви и верности
11 июля 2024, 15:27

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Девочка и мальчик появились на свет в этом году в Клинском родильном доме в День семьи, любви и верности — 8 июля, их родителей поздравила глава городского округа Клин Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Малышам вручили в подарок демисезонные костюмы-трансформеры от клинского производителя детской одежды — швейной фабрики «Золотой Гусь», — отмечается в сообщении.
В администрации добавили, что с начала года в Клинском роддоме появились на свет уже более 730 детей. Отмечается, что это медицинское учреждение уже несколько лет не закрывается на лето, а круглый год работает без перерывов. Сюда приезжают рожать женщины и из других округов — Истры, Солнечногорска, Шаховской, Лотошина, Волоколамска и даже из Тверской области.

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