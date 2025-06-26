«Огонь правосудия»: в Мьянме сожгли несколько тонн наркотиков

26 июня 2025, 20:48

Власти Мьянмы уничтожили гору конфискованных наркотиков

Фото: Istock/Mihajlo Maricic

В городе Янгола в рамках борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков прошла специальная акция сожжения. Подробности данного мероприятия сообщает Telegram-канал Маленькие Большие Новости.