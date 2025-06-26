«Огонь правосудия»: в Мьянме сожгли несколько тонн наркотиков
В городе Янгола в рамках борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков прошла специальная акция сожжения. Подробности данного мероприятия сообщает Telegram-канал Маленькие Большие Новости.
26 июня официально признано Международный днём борьбы с наркотиками. Бригадный генерал полиции Янгона Сейн Лвин объявил о публичном сожжении сотен упаковок героина, опиума, метамфетамина, марихуаны и кетамина. В праведном огне по всей стране было уничтожено 66 видов запрещённых веществ.
Все партии психотропных веществ были изъяты полицией Мьянмы за последний год. Отмечается, что после сожжения пепел закопали. Общая стоимость всех уничтоженных наркотиков составила 23,5 миллиарда рублей.
У Мьянмы долгая история производства наркотиков, но все попытки пресечь это оказались безуспешными. Публичное сжигание запрещённых веществ проходит в стране не первый год и уже стало традицией.
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