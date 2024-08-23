Жительница Подмосковья вырастила тыкву весом 400 кг

Фото: Дмитрий Беденко
Огромную тыкву весом 400 килограммов вырастила на своём огороде рядом с подмосковной деревней Литвиново жительница Волоколамского округа Елена Шурахова, передаёт корреспондент Дмитрий Беденко.
«Мы любим авантюры, и когда я зимой начала всем рассказывать, что буду сажать тыкву в полтонны весом, народ не понимал. А я начиталась в соцсетях, насмотрелась на картинки с гигантскими овощами, купила две семечки, дома они у меня взошли. Получилось четыре ростка. Не выбрасывать же их, посадили все четыре», — рассказала Елена Шурахова.Своим тыквам-гигантам Елена дала имена. Рыжик, Колобок и Грюер весят каждый примерно по центнеру, а Бабл Гам стал рекордсменом: уже сейчас он весит около 400 килограммов, а так как снимать урожай ещё рано, то и этот вес — не предел. Осенью тыква может «добраться» до веса в полтонны.
Елена Шурахова и её супруг собираются и впредь растить огромные тыквы — они радуют и взрослых огородников и их пятерых детей. На необычном огороде растут также арбузы и дыни и малина с необычно крупными ягодами. В дальнейшем супруги планируют зарегистрировать фермерское хозяйство и развивать эко-ферму.
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Лев Каштанов