Ограничения Telegram в России достигли почти 80%
Доля неудачных запросов к серверам Telegram в России достигла почти 80%. В отдельных регионах показатель приближается к 90%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Merilo.
По оценке специалистов, различия в уровне сбоев связаны с настройками оборудования для фильтрации интернет-трафика. Из-за этого в разных регионах работа мессенджера может отличаться по стабильности.
Эксперты отмечают, что Telegram уже работает с серьёзными перебоями. Пользователи жалуются на задержки при отправке сообщений и нестабильное подключение.
При этом полностью отключить мессенджер по всей стране технически сложно из-за особенностей его архитектуры. Однако, как считают специалисты, при текущем уровне ограничений сервис можно довести до состояния, при котором пользоваться им станет практически невозможно.
