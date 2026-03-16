Telegram оштрафовали на 35 млн рублей за экстремистский контент
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 35 миллионов рублей. Причиной стало неудаление запрещенной информации с призывами к экстремистской деятельности.
Как передает РИА Новости из зала суда, компанию признали виновной по пяти эпизодам нарушения части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Речь идет о невыполнении обязанности владельца интернет-ресурса удалить противоправный контент.
По каждому из эпизодов суд назначил штраф в размере семи миллионов рублей. В сумме санкции составили 35 миллионов рублей.
Согласно материалам дела, протоколы составили из-за того, что мессенджер отказался удалить публикации с призывами к экстремистской деятельности. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Читайте также: