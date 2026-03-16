В России отлаживают механизм блокировки Telegram, пишут СМИ
В России сейчас «докручивают» технологию ограничений в отношении Telegram. Такое предположение в разговоре с «Парламентской газетой» высказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Согласно его версии, на разных участках сети тестируют различные решения. На одном ТСПУ (техсредство противодействия угрозам) устанавливают один софт и оценивают результат, на другом — другой, после чего сравнивают эффективность и вносят коррективы.
Клименко подчеркнул, что Telegram — технически сложный сервис, поэтому сбои и ограничения могут проявляться не одновременно. Дополнительный фактор — большое число операторов связи в стране — у каждого своя инфраструктура и маршрутизация трафика, поэтому единой «кнопки», которая мгновенно отключила бы мессенджер везде, не существует. При этом, по его словам, цели полностью «уронить» Telegram нет.
Эксперт также заявил, что с технической точки зрения Telegram в России уже фактически заблокировали. Именно поэтому в последние два дня пользователи по всей стране массово сталкивались с неполадками.
Он добавил, что главный смысл мессенджеров — поддерживать социальные связи, и чтобы сервисом перестали пользоваться, достаточно нарушить эту связность. Если Telegram перестанет стабильно соединять человека с большинством контактов, его использование, по мнению Клименко, потеряет практический смысл.
