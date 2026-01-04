Огромная очередь из сотен людей выстроилась у Эрмитажа в Петербурге
Огромную очередь на вход в Эрмитаж можно увидеть в Петербурге. Как пишет «Фонтанка», люди выстроились почти до середины Дворцовой площади, а сверху их неспешно припорашивает снегом. Дети выбегают из стройной линии поиграть в снежки, взрослые греются бесплатным чаем, который раздает музей.
В Эрмитаже журналистам пояснили, что ажиотаж связывается не с ЧП, а с обычной логистикой и желанием горожан попасть внутрь. Утренние посетители еще не успели разойтись, а дневные уже пришли, поэтому особенно тесно в гардеробе. Как правило, после 15:00 поток заметно уменьшается.
Ситуацию усилили новогодние каникулы и то, что 5 января у музея выходной. Следующий день бесплатного посещения запланировали на 7 января — в Рождество. Билеты на него оформляют онлайн.
Очереди заметили и у корпуса Бенуа Русского музея, где идут выставки Архипа Куинджи и «Русская традиция», а также у Исаакиевского собора.
