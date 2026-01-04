Огромная очередь из сотен людей выстроилась у Эрмитажа в Петербурге

04 января 2026, 17:29

Фото: istockphoto/LARISA SHPINEVA

Огромную очередь на вход в Эрмитаж можно увидеть в Петербурге. Как пишет «Фонтанка», люди выстроились почти до середины Дворцовой площади, а сверху их неспешно припорашивает снегом. Дети выбегают из стройной линии поиграть в снежки, взрослые греются бесплатным чаем, который раздает музей.