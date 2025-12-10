Петербуржцу назначили штраф 800 тысяч рублей за повреждение трона магистра
В Петербурге посетитель Государственного Эрмитажа получил штраф в 800 тысяч рублей за то, что сел на трон магистра Мальтийского ордена, предназначенный для императора Павла I. Инцидент произошёл после того, как мужчина проигнорировал предупреждающие таблички и замечания сотрудников музея.
Как сообщает Telegram-канал Mash, посетитель не только уселся на исторический экспонат, но и закинул ноги на подножную скамью. После его действий на троне обнаружили деформацию сиденья, разрыв бархатной обивки и повреждения подножки.
Как уточняется, предмет изготовили специально к провозглашению Павла I гроссмейстером Мальтийского ордена в 1798 году. Теперь восстановление уникального экспоната обойдётся нарушителю почти в миллион рублей.
