Петербуржцу назначили штраф 800 тысяч рублей за повреждение трона магистра

10 декабря 2025, 13:22

Фото: iStock/Mustapha GUNNOUNI

В Петербурге посетитель Государственного Эрмитажа получил штраф в 800 тысяч рублей за то, что сел на трон магистра Мальтийского ордена, предназначенный для императора Павла I. Инцидент произошёл после того, как мужчина проигнорировал предупреждающие таблички и замечания сотрудников музея.